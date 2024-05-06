7 человек погибли и 40 ранены в результате атаки украинцев на микроавтобусы с мирными жителями в Белгородской области

Атака дронов ВСУ на микроавтобусы компании "Агро-Белогорье" в понедельник утром в Белгородской области привела к гибели семи человек, сообщает пресс-служба агрохолдинга. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в результате атаки дронов в Белгородской области ранения получили 40 человек, трое из них - дети; 30 человек, в том числе дети, госпитализированы. Один раненый в тяжёлом состоянии. Дроны ВСУ атаковали четыре раза подряд, выжидая, когда подъедут скорая помощь и МЧС.

Затем украинцы сбросили дрон-камикадзе на легковой автомобиль в Берёзовке, поблизости от места атаки на микроавтобусы. Один человек тяжело ранен. Также ранена женщина при атаке украинского беспилотника на Шебекино.

В Щетиновке Белгородской области беспилотник атаковал движущийся молоковоз и взорвался. Водитель не пострадал, однако у машины повреждена цистерна. Другой дрон ударил по локомотиву передвижной лаборатории в Отрадном, в селе Чайки дрон атаковал легковой автомобиль. Машины повреждены, люди не пострадали. В Старом Хуторе атакой дрона повреждён инфраструктурный объект связи.



