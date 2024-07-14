Украинцы атакуют российские регионы, под Белгородом четверо раненых, в том числе ребёнок

17 частных домовладений, один дом разрушен, у еще одного дома разрушена одна из стен. В одном двухквартирном доме повреждена крыша, еще в трех многоквартирных домах повреждено остекление. Выбиты окна в здании промышленного предприятия. Дважды за день подвергся

артиллерийскому обстрелу город Шебекино. В

четырех многоквартирных домах и восьми частных домовладениях повреждены фасады и кровли, выбиты окна. Осколками посечены восемь автомобилей, повреждена линия газоснабжения.