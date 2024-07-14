 

Украинцы атакуют российские регионы, под Белгородом четверо раненых, в том числе ребёнок

В результате атаки украинцев на посёлок Октябрьский в Белгородской области ранены четыре мирных жителя, в том числе девятимесячный ребёнок. Обстрелом повреждены 17 частных домовладений, один дом разрушен, у еще одного дома разрушена одна из стен. В одном двухквартирном доме повреждена крыша, еще в трех многоквартирных домах повреждено остекление. Выбиты окна в здании промышленного предприятия. Дважды за день подвергся артиллерийскому обстрелу город Шебекино. В четырех многоквартирных домах и восьми частных домовладениях повреждены фасады и кровли, выбиты окна. Осколками посечены восемь автомобилей, повреждена линия газоснабжения. 
В Судже Курской области в результате атаки дронов ВСУ загорелась телевышка.
В Брянской области дроном атакована Белая Берёзка, повреждена квартира в многоквартирном доме.
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APN.ru