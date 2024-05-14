 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Курской областях

До 17 выросло число погибших при обрушении из-за обстрела 12 мая подъезда в Белгороде. Система ПВО сбила несколько целей на подлёте к Белгороду, мирная жительница получила осколочное ранение позвоночника. Повреждено остекление в 9 многоквартирных домах, в 3 частных домах посечена кровля, выбиты окна и поврежден фасад общеобразовательного учреждения и одного коммерческого объекта, повреждены 6 автомобилей. В Новой Таволжанке обстрелом повреждены 6 частных домов, автомобиль и ЛЭП. В Цаповке обстрелом повреждено сельхозпредприятие. В Шебекине из-за атаки дрона выбиты окна и повреждён фасад многоквартирного дома. В Совхозном украинцы сбросили взрывное устройство на легковые автомобили. Дроном атакован Грайворон.
Украинский дрон поджёг дом в Гордеевке Курской области, а потом были атакованы тушившие его пожарные, один человек ранен.
Из-за атаки БПЛА вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области, произошёл крупный пожар.
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APN.ru