Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Курской областях

До 17 выросло число погибших
при обрушении из-за обстрела 12 мая подъезда в Белгороде. Система ПВО сбила несколько целей на подлёте к Белгороду, мирная жительница получила осколочное ранение
позвоночника. Повреждено остекление в 9 многоквартирных домах, в 3 частных домах посечена кровля, выбиты окна и поврежден фасад общеобразовательного учреждения и одного коммерческого объекта, повреждены 6 автомобилей. В Новой Таволжанке обстрелом повреждены
6 частных домов, автомобиль и ЛЭП. В Цаповке обстрелом повреждено
сельхозпредприятие. В Шебекине из-за атаки дрона выбиты окна и повреждён
фасад многоквартирного дома. В Совхозном украинцы сбросили взрывное устройство
на легковые автомобили. Дроном
атакован Грайворон.