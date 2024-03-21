 

Убитые и раненые в Белгородской области, украинцы стреляют по жилым домам Белгорода, людям советуют покинуть Грайворон

Два человека погибли и два ранены при украинском обстреле Белгорода 20 марта. Полностью разрушен пищеблок. Предположительно, под завалами может находиться сотрудница учреждения. В городе в девяти частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Еще два дома разрушены наполовину. Повреждены два автомобиля. Глава Грайворона Геннадий Бондарев рекомендует жителям уехать, их готова принять Ярославская область.

В Белгороде украинским обстрелом повреждены "Белгород-Арена" и больше 30 квартир в шести многоквартирных домах, повреждена ЛЭП, без света остаются порядка 5 тысяч жителей. Пять человек ранены при утреннем обстреле 21 марта.

В Белгородском районе в поселке Дубовое пострадали пять частных домовладений и два автомобиля, в селе Новая Деревня - ограждение в одном частном домовладении, в поселке Майский - четыре частных домовладения и один автомобиль. В селе Головчино повреждены кровля, фасад, забор и выбиты окна в одном домовладении. В селе Козинка в результате прилета снаряда повреждён один автомобиль.

 

В Курской области вновь обстреляно Тёткино, повреждена газовая труба.

 

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