Украинцы атакуют российские регионы, погибшие в Белгородской области и ДНР

В селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в жилой дом погибли семнадцатилетний подросток и мужчина, ещё четверо пострадали, в том числе маленькая девочка. Под завалами могут находиться еще две женщины (их извлекли из под завалов, они тоже погибли). Ранее в Белгородском районе при обстреле ранены двое мужчин.

После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде различные повреждения выявлены в одиннадцати частных жилых домовладениях, 3 квартирах 3 многоквартирных домов, 7 хозсубъектах и 37 автомобилях и одном пассажирском автобусе, 3 хозпостройках, 2 предприятиях и 1 гараже. В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки в поселке Октябрьский в пяти частных домовладениях посечены кровли, фасады и заборы, а также выбиты окна, повреждена хозпостройка. В поселке Разумное повреждения выявлены в четырех частных домовладениях - посечены осколками кровли, повреждены семь автомобилей.

При вечернем обстреле Белгорода ещё двое ранены, повреждены шесть квартир трёх многоквартирных домов, три хозсубъекта, шесть автомобилей, на одном предприятии повреждена теплица и посечен забор. В посёлке Октябрьский повреждено здание производственного предприятия (выбиты окна, посечены кровля и дверь). В посёлке Дубовое пробита кровля одного частного домовладения. В посёлке Разумное выбиты окна в восьми квартирах одного многоквартирного дома, в трёх частных домовладениях посечены окна и кровли. Также повреждены 22 автомобиля.

Повреждены частный дом и ЛЭП в Борисовке. 10 домов повреждены в селе Головчино, сгорела одна машина.





При обстреле Белгородской области использовались системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» (Vampire), «Ольха» и «Град».

В Курской области повреждено предприятие в Тёткине, а также 14 домов и ЛЭП, село частично обесточено.

В Горловке из-за детонации кассетного боеприпаса погиб подросток 2008 г.р.

В Ясиноватой, ДНР, ранен мужчина 1960 г.р.







