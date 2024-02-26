 

В Белгородской области три человека погибли из-за атаки украинского дрона, пятеро раненых, в том числе дети

В Белгородской области три строителя в селе Почаево погибли в результате атаки украинского дрона-камикадзе на автомобиль. Три человека получили осколочные ранения.
Двое детей, мальчики 10 и 11 лет, пострадали при украинском обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области. Помимо этого повреждён легковой автомобиль, а в многоквартирном трёхэтажном доме выбиты пять окон. Также в Белгородской области украинцами атакована Колотиловка, выбиты окна и побита кровля летней кухни в одном частном домовладении, вышел из строя объект связи. Также в Белгородской области за сутки обстреляны или атакваны БПЛА: Нехотеевка, Щетиновка, Наумовка, Таврово, Разумное (повреждены два частных дома), Богун-Городок, Лозовая Рудка, Хотмыжск, Сподарюшино, Горьковский, Графока (повреждён автомобиль), Ленинский (повреждена ЛЭП), Коровино, Середа, Раково.
В Курской области атаковано село Попово-Лежачи.
В Брянской области обстрелян посёлок Белая Берёзка, получило повреждение остекление одного из административных зданий на промышленном объекте.
В Донецке при обстреле Петровского района ранен мирный житель 1962 г.р.
Участились обстрелы подконтрольных России сёл в Харьковской области. Под постоянным огнём украинцев находятся Ольшана, Второй Лиман, Таволжанка, Великий Выселок и Токаревка. В частности, повреждены два частных дома в селе Таволжанка Купянского района. 
 

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