В Белгородской области три человека погибли из-за атаки украинского дрона, пятеро раненых, в том числе дети

Под постоянным огнём украинцев находятся Ольшана, Второй Лиман, Таволжанка, Великий Выселок и Токаревка. В частности, повреждены два частных дома в селе Таволжанка Купянского района.

Участились обстрелы подконтрольных России сёл в Харьковской области.