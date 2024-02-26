В Белгородской области три человека погибли из-за атаки украинского дрона, пятеро раненых, в том числе дети

Двое детей, мальчики 10 и 11 лет, пострадали
при украинском обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области. Помимо этого повреждён легковой автомобиль, а в многоквартирном трёхэтажном доме выбиты пять окон. Также в Белгородской области украинцами атакована
Колотиловка, выбиты окна и побита кровля летней кухни в одном частном домовладении, вышел из строя объект связи. Также в Белгородской области за сутки
обстреляны или атакваны БПЛА: Нехотеевка, Щетиновка, Наумовка, Таврово, Разумное (повреждены два частных дома), Богун-Городок, Лозовая Рудка, Хотмыжск, Сподарюшино, Горьковский, Графока (повреждён автомобиль), Ленинский (повреждена ЛЭП), Коровино, Середа, Раково.