 

Обстрелом повреждена поликлиника в Белгороде, в Курской области и Донецке раненые

 

В результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины утром 6 апреля оказались повреждены корпус детской поликлиники, кровля спортивного комплекса "Луч", фасад здания коммерческого предприятия, 12 многоквартирных домов, три автомобиля.

В Белгородской области в поселке Дубовое выгорел до основания частный дом, у другого нарушена целостность кровли. В четырех домах повреждены фасады, в 21 квартире пострадала целостность окон. В Майском повреждена кровля одного из частных домов, в Никольском — кровли двух домовладений. В селе Таврово в ходе обстрела были выбиты окна и повреждена кровля в одном частном жилом доме. Два частных жилых дома и ЛЭП повреждены в Вязовом. 

В Запорожской области обстреляна подстанция в Пологах, прервалась подача электроэнергии 75 000 абонентов (в настоящее время запитаны от альтернативных источников).

 

В Курской области ранен мирный житель в Тёткине, обстрелом повреждены семь домовладений, шесть личных автомобилей и три магазина на местном рынке. В селе Попово-Лежачи повреждено 13 домовладений и один личный автомобиль.

В Куйбышевском районе Донецка украинским обстрелом ранен мирный житель 1961 г.р., повреждён многоквартирный жилой дом.


ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области.

 



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Убитые и раненые в Белгородской области, украинцы стреляют по жилым домам Белгорода, людям советуют покинуть Грайворон
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшие в Белгородской области и ДНР
» В Белгородской области три человека погибли из-за атаки украинского дрона, шестеро раненых, в том числе дети
» При атаке на Пантелеймоновку в ДНР 4 погибших, в том числе дети, и 6 раненых; раненый в Белгородской области
» В Херсонской области украинским обстрелом убита мирная жительница, в Горловке ранены восемь человек, один убит
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Вассализация правых партий Франции и новое лицо французской русофилии

Вассализация правых партий Франции и новое лицо французской русофилии

Постмегаэкономика и Луна

Постмегаэкономика и Луна

Белгород на фоне обстрелов. Что изменилось за два месяца

Белгород на фоне обстрелов. Что изменилось за два месяца

Теракт в \

Теракт в "Крокус Сити Холле" - американский прокси-межнациональный триггер саморазрушения России

Люди - дроны

Люди - дроны

Позывной «Пассажир». Торжество прохановского символизма

Позывной «Пассажир». Торжество прохановского символизма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Обстрелом повреждена поликлиника в Белгороде, в Курской области и Донецке раненые

  • 13:29
  • 167

Ирина Винер призвала провести совет для неучастия в Олимпийских играх, но это противоречит позиции Кремля

  • 13:21
  • 158

3 000 бойцов ЧВК "Вагнер" вступят в "Ахмат"

  • 08:26
  • 213

Турция ввела визовый режим с Таджикистаном

  • 08:18
  • 209

«Олдтаймер-Галерея» – выставка старинных автомобилей и технического антиквариата

В Москве представлен сборник документов об экономическом развитии СССР в последний год его существования

  • 21:52
  • 350
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru