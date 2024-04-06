Обстрелом повреждена поликлиника в Белгороде, в Курской области и Донецке раненые

В результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины утром 6 апреля оказались повреждены корпус детской поликлиники, кровля спортивного комплекса "Луч", фасад здания коммерческого предприятия, 12 многоквартирных домов, три автомобиля.

В Белгородской области в поселке Дубовое выгорел до основания частный дом, у другого нарушена целостность кровли. В четырех домах повреждены фасады, в 21 квартире пострадала целостность окон. В Майском повреждена кровля одного из частных домов, в Никольском — кровли двух домовладений. В селе Таврово в ходе обстрела были выбиты окна и повреждена кровля в одном частном жилом доме. Два частных жилых дома и ЛЭП повреждены в Вязовом.

В Запорожской области обстреляна подстанция в Пологах, прервалась подача электроэнергии 75 000 абонентов (в настоящее время запитаны от альтернативных источников).

В Курской области ранен мирный житель в Тёткине, обстрелом повреждены семь домовладений, шесть личных автомобилей и три магазина на местном рынке. В селе Попово-Лежачи повреждено 13 домовладений и один личный автомобиль.

В Куйбышевском районе Донецка украинским обстрелом ранен мирный житель 1961 г.р., повреждён многоквартирный жилой дом.





ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области.



