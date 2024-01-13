» Украинцы атакуют российские регионы

За сутки в Белгородской области украинцами за сутки
обстреляны или атакованы БПЛА: Устинка, Солнцевка, Щетиновка, Журавлёвка, Разумное (в одном частном домовладении выбиты окна), Новосадовый (пострадал один автомобиль), Майский (в частном домовладении выбиты окна), Богун-Городок, Вериговка, хутор Старый, Козинка (повреждены пять автомобилей), Гора-Подол (повреждена ЛЭП), Пороз, Безымено, Дроновка, Ивановская Лисица, Задорожный, Новая Таволжанка, Балки, Красное, Муром.
В посёлке Днепряны Херсонской области несколько домов разрушены
украинским обстрелом полностью, посёлок частично обесточен.