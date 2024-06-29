Семья из пяти человек погибла в Курской области из-за украинского дрона, в Севастополе ранены трое

Пять человек погибли в результате ночной атаки украинского беспилотника на жилой дом в деревне Городище Рыльского района Курской области, в том числе погибли два маленьких ребёнка. Ещё два члена семьи ранены, в тяжёлом состоянии.

Также мирная жительница 1961 г.р. погибла из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника в посёлке Красный Партизан в ДНР.

В пятницу украинцы сбросили взрывное устройство на автомобиль в Макеевке, в котором ехала супружеская пара. Женщина ранена, её муж погиб.

Три человека ранены во время украинской ракетной атаки на Севастополь, повреждены частные дома.



