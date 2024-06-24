В Приморье задержали организаторов незаконной миграции, Кабмин поддержал законопроект о конфискациях

Кабинет министров РФ поддержал законопроект о конфискации денег, ценностей и другого имущества, приобретенных за организацию незаконной миграции (сейчас такие меры в УК РФ не предусмотрены).

Также, согласно законопроекту, организация незаконного въезда, пребывания в России иностранцев или лиц без гражданства наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без него.

За то же преступление, совершенное группой лиц или должностным лицом, предлагается лишать свободы на срок до семи лет. Дополнительными видами взыскания могут быть штраф до полумиллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, а также ограничение свободы на срок до двух лет.