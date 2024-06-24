 

В Приморье задержали организаторов незаконной миграции, Кабмин поддержал законопроект о конфискациях

Бывший начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю задержан по подозрению в организации незаконного пребывания мигрантов на территории РФ. По версии следствия, с июня 2018 по август 2023 года обвиняемый, совместно с начальником отдела того же управления и гражданином Республики Узбекистан, превысил свои полномочия и организовал незаконное пребывание 41 гражданина Республики Узбекистан на территории РФ. Обвиняемый задержан и арестован, уголовное дело в отношении него соединено в одно производство с делом о бандитизме, убийстве, вымогательствах и преступлениях в миграционной сфере, совершённых организованной группой.
Также правоохранители в Приморском крае выявили четырех человек, организовывавших фиктивную регистрацию иностранцев на территории РФ. Полицейские установили, что генеральный директор и три сотрудника за деньги организовывали и осуществляли фиктивную регистрацию иностранцев на территории РФ, действуя от лица коммерческой организации. Регистрация осуществлялась с последующим оформлением патента на работу, позволяющего иностранцам пребывать на территории РФ более 90 суток. Кроме того, члены группы оказывали услуги по выдаче сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства без сдачи иностранцами соответствующих экзаменов.
 
Кабинет министров РФ поддержал законопроект о конфискации денег, ценностей и другого имущества, приобретенных за организацию незаконной миграции (сейчас такие меры в УК РФ не предусмотрены). Также, согласно законопроекту, организация незаконного въезда, пребывания в России иностранцев или лиц без гражданства наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без него. За то же преступление, совершенное группой лиц или должностным лицом, предлагается лишать свободы на срок до семи лет. Дополнительными видами взыскания могут быть штраф до полумиллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, а также ограничение свободы на срок до двух лет.
 
В Москве возбуждено уголовное дело против двух граждан Узбекистана, изнасиловавших женщину. 
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