Замначальника ГУМВД Москвы обвинён в организации нелегальной миграции

Заместителю начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы Вячеславу Фокину и бывшему замначальника этого же управления Дмитрию Тахтаулову предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. По версии следствия, в 2021 году сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от коммерческой компании просьбы разрешить въезд иностранных граждан и, "используя служебное положение, организовали незаконное оформление приглашений на въезд".

При обысках изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность, а также наличные.