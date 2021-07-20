 

Руководитель ГИБДД Ставрополья задержан по подозрению в коррупции

 

Руководитель управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов задержан по подозрению в коррупцииТакже по делу задержаны шесть человек, среди которых бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") в особо крупном размере. По данным следствия, общая сумма взяток составила более 19 млн рублей.

По информации Следственного комитета, подозреваемые в течение нескольких лет незаконно изготавливали пропуска, которые за денежное вознаграждение предоставляли грузоперевозчикам зерновых культур и иных грузов на территории края.

В связи с вскрывшимися обстоятельствами глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение отстранить от должности начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щёткина.


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