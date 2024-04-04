В Москве задержаны полицейские за незаконную регистрацию мигрантов, под Владимиром мигранты произвели полтонны наркотиков

МВД отстранило от службы начальника столичного отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева, задержанного по подозрению в организации незаконной миграции. По данным следствия, Тургенев и старший инспектор отдела по вопросам миграции за вознаграждение фиктивно ставили на учёт иностранцев и нелегально оформили более тысячи мигрантов.

Двое полицейских задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взяток за освобождение от ответственности иностранных мигрантов, нарушивших правила въезда и режим пребывания в России. "В результате оперативных мероприятий сотрудники управления собственной безопасности главка выявили факт получение взятки двумя сотрудниками органов внутренних дел - из Адмиралтейского и Петроградского районов. По оперативным данным, в начале года они за незаконное освобождение от ответственности задержанных иностранцев, находившихся в России с нарушением действующего законодательства, получили денежное вознаграждение, в общей сложности 60 тыс. рублей".

Во Владимирской области муж и жена, мигранты, на территории одного из садовых товариществ организовал нарколабораторию, где произвели свыше полутонны наркотиков.