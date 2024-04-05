 

Мировая дроно-космическая доктрина США

Гегемон (США) начал внедрять качественно новую экспансию на весь мир - дроно-космическую  экспансию.

Говорить о том, что это не было заранее  припасенной заготовкой и проектом, было бы наивным.  По сути, Гегемон добавил общемировую дроно-космическую  экспансию к общемировой военной экспансии ( НАТО), экономической экспансии (доллар), информационной экспансии (лидирующие видеохостинги и ключи от Интернета).

При этом Гегемон собирается пребывать в роли пассивного наблюдателя и подстрекателя, не считая себя участником. Вероятнее всего, Гегемон и коллективный Запад планируют рассеивать по миру различные плацдармы, с которых будут запускать дроно-космические аппараты. 

Мы и не заметили как на нашу планету пришло время, когда необходимо новое мышление.  И это новое мышление должно быть направлено не только на обуздание США, но и на спасение мира. 

Ранее я писал, что прокси-война США и коллективного Запада с Россией - это, по сути, прямая, открытая и явная война. Как бы она не маскировалась под различные формы косвенного и опосредованного влияния.

Как теперь реагировать России на эти новые вызовы Гегемона? Какие инструменты существуют, чтобы обуздать эти новые дроно-космические глобализационные проекты  Гегемона?  Неужели Гегемон разрабатывая эти уязвимые мировые проекты, пребывает  в иллюзии своей неуязвимости и неучастия в этом опасном проекте? 

 


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