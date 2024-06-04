После украинских атак раненые в Белгородской, Запорожской областях и ДНР

Байцурах беспилотник атаковал служебный автобус местного сельскохозяйственного предприятия, также ранен водитель.

Ещё один дрон ударил по спецтехнике для перевозки комбикормов, транспортное средство полностью сгорело. Н

а окраине Борисовки дрон-камикадзе повредил кровлю хозобъекта и легковой автомобиль.

На исходе дня 4 июня пришло сообщение о ранении ещё троих человек в результате атаки беспилотника на Белгородскую область.