После украинских атак раненые в Белгородской, Запорожской областях и ДНР

В течение дня продолжаются многочисленные атаки украинцев на Белгородскую область. В селе Муром дрон-камикадзе атаковал
частный жилой дом, пробита кровля; в Безымене повреждён
коммерческий объект; в Новой Таволжанке атакован движущийся автомобиль, он повреждён
, в Старом Хуторе повреждены гараж и автомобиль. Без света
остаются четырнадцать населённых пунктов после атаки на посёлок Октябрьский. В Головчине украинцы атаковали штаб восстановления жилья, где находились мирные жители. Двое ранены
, в том числе замглавы администрации Грайворонского городского округа. В Шебекине дроном атакован грузовик коммерческого предприятия, ранен
водитель. В Байцурах беспилотник атаковал служебный автобус местного сельскохозяйственного предприятия, также ранен водитель. Ещё один дрон ударил по спецтехнике для перевозки комбикормов, транспортное средство полностью сгорело. На окраине Борисовки дрон-камикадзе повредил кровлю хозобъекта и легковой автомобиль. На исходе дня 4 июня пришло сообщение о ранении ещё троих человек в результате атаки беспилотника на Белгородскую область.
В Курской области за 4 июня обстреляны
: Елизаветовка, Куриловка, Кульбаки, Весёлое, Горналь, Гордеевка, Гоптаровка, Каучук (повреждён детский сад), Политотдельский, пункт пропуска «Суджа» и слобода Заолешенка.
В Запорожской области из-за удара украинцев по энергоподстанции "Каменка" без света
остались одиннадцать тысяч абонентов. В селе Новозлатополь трое раненых
, разрушены два дома и хозпостройки, повреждены автомобили.
В ДНР за день девять раненых
от украинских обстрелов и ударов беспилотниками, в том числе двое детей. Повреждены 11 жилых домов, 2 объекта инфраструктуры и автомобили.