 

Алгоритмы "Гугла" утекли в сеть, и оказалось, что "Гугл" был "не до конца честен"

Около 2,5 тыс. страниц документов с описанием работы поискового сервиса "Гугл" утекли в сеть. Эти внутренние документы содержат информацию о видах данных, которые собирает и использует "Гугл", в том числе сообщается о политике поисковика в отношении небольших сайтов и работе с запросами "по чувствительными темам", вроде президентских выборов.

Утечка даёт основания полагать, что "Гугл" не был "до конца честен" в своих заявлениях о работе поисковика. "Ложь - это жесткое, но единственное подходящее слово в данной ситуации", приводит The Verge мнение SEO-специалиста Майка Кинга, ознакомившегося с утекшими документами.

Впрочем, ещё в 2018 году "Нью Атлантис" писал о восьмилетнем сотрудничестве "Гугла" с администрацией Барака Обамы и монопольном положении поисковика. "Гугл" был назван одним из ведущих корпоративных лоббистов. Отмечалось также, что с правительством демократов их роднит то, что они рассматривают проблемы общества как проблемы социальной инженерии и поэтому стремятся изменить "информационный контекст" американцев.
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APN.ru