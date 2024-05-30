Алгоритмы "Гугла" утекли в сеть, и оказалось, что "Гугл" был "не до конца честен"

Около 2,5 тыс. страниц документов с описанием работы поискового сервиса "Гугл" утекли в сеть. Эти внутренние документы содержат информацию о видах данных, которые собирает и использует "Гугл", в том числе сообщается о политике поисковика в отношении небольших сайтов и работе с запросами "по чувствительными темам", вроде президентских выборов.

Утечка даёт основания полагать, что "Гугл" не был "до конца честен" в своих заявлениях о работе поисковика. "Ложь - это жесткое, но единственное подходящее слово в данной ситуации", приводит The Verge мнение SEO-специалиста Майка Кинга, ознакомившегося с утекшими документами.