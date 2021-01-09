 

Твиттер бессрочно заблокировал Трампа, а Гугл удалил альтернативную сеть

 

Компания "Твиттер" объявила о решении бессрочно заморозить личный аккаунт президента США Дональда Трампа -- @realDonaldTrump. Предполагается, что его публикации содержат "риск дальнейшего подстрекательства к насилию". Затем был заблокирован и аккаунт избирательного штаба Трампа, который успел заявить о цензуре.

 

В то же время компания "Гугл" сообщила, что удалила приложение социальной сети Parler, которой пользуются сторонники Трампа, из магазина приложений Play Store. Эпл вынесла социальной сети предупреждение об удалении "Парлера" из App Store в течение 24 часов. Оба владельца платформ требуют от "Парлера" ввести систему модерации.

 

Социальная сеть "Парлер" и её предшественник Gab позиционируют себя как платформы, гарантирующие свободу слова. Эпл и Гугл удалили приложение Gab из своих магазинов приложений в 2019 году.

 


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APN.ru