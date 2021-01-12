 

Гугл обвинили в манипуляциях в пользу Ютуба, а Твиттер заморозил больше 70 000 аккаунтов

 

Канадская Rumble Inc., оператор одноимённой видеоплатформы, подала в суд на Гугл, обвинив компанию в том, что она отдёт преимущество Ютубу перед конкурентами этой платформы в результатах выдачи запросов своего поискового сервиса.

(Материнской компанией как Гугла, так и Ютуба является Alphabet Inc.)

Rumble, набирающая популярность среди тех, кто считает, что консерваторы подвергаются цензуре в интернете, подала иск в федеральный окружной суд северного округа Калифорнии:

"За счёт нечестных манипуляций с поисковыми алгоритмами Google имеет возможность неправомерно перенаправлять крупный трафик на YouTube, что лишает Rumble дополнительного трафика, пользователей, скачиваний и выручки, которую компания могла бы получить, а также снижает узнаваемость её бренда", - говорится в иске.

В канадской компании считают, что предустановка приложения Ютуб на мобильные устройства, использующие операционную систему Андроид, также является неконкурентной практикой, которая лишает Rumble новых пользователей.

Анализ, проведённый "Уолл-Стрит Джорнал" в июле 2020 года, показал, что поисковый сервис Гугл отдаёт предпочтение ссылкам на Ютуб, а не на другие видеоплатформы, в результатах выдачи поисковых запросов. Rumble заявила, что пришла к аналогичному выводу по итогам собственных тестов. В компании считают, что ущерб, нанесённый ей неконкурентным поведением Google, превышает 2 млрд долларов.


Социальная сеть Twitter после штурма Капитолия заблокировала более 70 тысяч аккаунтов за распространение теории заговора QAnon, согласно которой президент США Дональд Трамп противостоит обществу сатанистов и сексуальных эксплуататоров, куда входят лидеры демократов.
"С пятницы более 70 тыс. аккаунтов были заблокированы в результате наших усилий, во многих случаях один человек управлял несколькими аккаунтами. Эти аккаунты участвовали в масштабном распространении опасной информации, связанной с QAnon, и в первую очередь были посвящены пропаганде этой теории заговора в соцсети", - говорится в сообщении в блоге Твиттера. 
Ранее Твиттер навсегда удалил аккаунты президента США Дональда Трампа и его избирательного штаба. 
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