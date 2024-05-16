30% россиян поддержат Путина, если он решит завершить конфликт и вернуть присоединённые русские земли Украине

По данным исследования "Левада-центра" (внесён Минюстом в список иноагентов) 71% россиян поддержат президента Путина, "если он решит прекратить конфликт с Украиной на этой неделе". Это число практически не изменилось с октября 2023 года. Однако лишь 30% граждан РФ поддержат президента, если он решит прекратить конфликт с Украиной, вернув присоединённые русские земли ("Левада" задавала вопрос без слова "русские"). Это число чуть уменьшилось с октября 2023 года, когда таких граждан было 34%. В то же время 75% россиян поддерживают СВО.