Восприятие "иностранных агентов" в РФ меняется к худшему

По данным "Левада-центра" (внесён в список иностранных агентов), восприятие иностранных агентов в РФ небыстро, но меняется в худшую сторону.

Если в июле 2021 года 37% россиян считали, что смысл этого статуса в том, чтобы оградить РФ от негативного влияния Запада, то теперь так считают 52%. Число тех, кто считает, что это способ давления на независимые организации, снизилось с 40% до 24%.

В июле 2021 года 26% россиян сказали, что их отношение к лицу, попавшему в число иноагентов, ухудшится, а 58% сказали, что оно не изменится. Теперь же у 36% россиян отношение ухудшится, а у 44% не изменится.