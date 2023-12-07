Популярность Путина за время СВО выросла

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По данным "Левада-центра" (внесён в список иноагентов), две трети россиян собираются голосовать на предстоящих 17 марта 2024 года президентских выборах. Опрошенные, которые не собираются голосовать, обосновывают это так: «не верю, нечестно, не вижу смысла» — 25%, «всё уже решено без нас, всё известно заранее, выберут кого надо» — 24%, «не хочу, нет желания, неинтересно, не интересуюсь политикой» — 16%, «нет времени, много дел, могу уехать, более важные дела» — 11%.
65% россиян считают, что выборы будут совершенно или преимущественно честными; в основном это обеспеченные и смотрящие телевизор граждане.
58% опрошенных выразили готовность голосовать за Путина (в ответе на открытый вопрос, т.е. можно было назвать любого кандидата), все остальные кандидаты -- как в открытом вопросе, так и с перечислением альтернатив -- набирают  несущественное или ничтожное количество голосов. 
По данным "Левада-центра", популярность Путина сильно выросла по сравнению с январём 2022 года, когда за него выражали готовность проголосовать около трети избирателей.

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APN.ru