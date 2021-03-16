Россияне стали ещё меньше интересоваться политикой

Согласно данным опроса "Левада-центра" (по сообщению центра, он внесён в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента)
, число россиян, совсем не интересующихся политикой, за последний год увеличилось на 6%: с 21% до 27%. Плюс ещё 26% россиян интересуются политикой лишь в малой степени. Иными словами, за прошедший год число россиян, практически не интересующихся политикой, перевалило за 50% населения страны. 35% россиян интересуются политикой в средней степени, 9% -- большой, и лишь 3% -- в очень большой степени.