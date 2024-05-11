3 человека погибли, 8 ранены при атаке украинцев на нефтебазу в Ровеньках, также 8 раненых в Белгородской области

Украинцы ударили ракетами ATACMS
по нефтебазе в Ровеньках, ЛНР. Три человека погибли
, восемь, в том числе подросток, пострадали. Четверо пострадавших в тяжёлом состоянии. Пожар на нефтебазе к утру удалось ликвидировать
.
Также восемь человек пострадали
при ночной атаке украинцев на Белгород и Белгородский район. В посёлке Новосадовый, сёлах Таврово и Никольское повреждены
44 частных жилых дома, также повреждены четыре автомобиля в Таврове, ещё два - в Стрелецком. Из-за повреждения ЛЭП без света
остались жители сёл Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено.