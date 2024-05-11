3 человека погибли, 8 ранены при атаке украинцев на нефтебазу в Ровеньках, также 8 раненых в Белгородской области

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Украинцы ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Ровеньках, ЛНР. Три человека погибли, восемь, в том числе подросток, пострадали. Четверо пострадавших в тяжёлом состоянии. Пожар на нефтебазе к утру удалось ликвидировать.
Также восемь человек пострадали при ночной атаке украинцев на Белгород и Белгородский район. В посёлке Новосадовый, сёлах Таврово и Никольское повреждены 44 частных жилых дома, также повреждены четыре автомобиля в Таврове, ещё два - в Стрелецком. Из-за повреждения ЛЭП без света остались жители сёл Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено. 
По неизвестным причинам на железнодорожной станции «Куберле» в Ростовской области загорелась цистерна с топливом, пожар локализован.
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