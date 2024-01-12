Украинцы обстреляли машину скорой помощи и убили фельдшера и женщину-энергетика

Два человека погибли, ещё шестеро пострадали в результате обстрела Горловки: женщина-энергетик погибла при проведении аварийных работ на объекте жизнеобеспечения города, ранены трое сотрудников ГУП ДНР "Региональная энергопоставляющая компания". Также беспилотник атаковал автомобиль скорой, который прибыл на место обстрела для оказания помощи пострадавшим, погибла фельдшер скорой помощи, три медработника ранены.

В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ остались без света Глотово, Безымено и частично Гора-Подол и Козинки. В Козинках повреждены три автомобиля. Также в области атакованы Устинка, Новая Нелидовка (в одном из домов выбиты окна), Разумное (пострадали четыре автомобиля и одна хозяйственная постройка), посёлок Новосадовый (повреждён частный дом), хутор Старый, Тишанка, Прилесье, Муром, Красное.















