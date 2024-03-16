Пожар на Сызранском НПЗ, в Белгородской области двое погибших, 9 раненых

Утром 16 марта украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области: совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. На территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Белгородской области в селе Глотово движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней.

Также ранен житель села Заречье-1. В Грайворонском городском округе повреждения в 43 домовладениях, двух социальных объектах, на территории рынка и в двух хозяйственных субъектах. «Зафиксирован прилёт на территорию автогаража учреждения здравоохранения, повреждены 2 служебных автомобиля, выбиты окна в здании гаража и посечен фасад», — добавил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также в округе повреждена линия электропередачи, в результате чего без света на время остались 13 населенных пунктов: Грайворон, Безымено, Гора-Подол, Замостье, Доброе, Доброивановка, Тополи, Козинка, Луговка, Новостроевка-1, Новостроевка-2, Глотово, Заречье-1.

Затем при утренней атаке украинцев на Белгород два человека погибли, трое ранены.

Частный дом в посёлке Теткино Курской области загорелся в результате попадания в него снаряда ВСУ.

Также в Курской области обстреляны Внезапное, Успеновка, Попово-Лежачи. Есть разрушения на территории агрофирмы "Южная", повреждены несколько домовладений.



