 

Восемь человек ранены при атаке на Белгород, пожар на нефтебазе под Анапой, атака БПЛА на Башкирию

Восемь человек, в том числе ребёнок, ранены при воздушной атаке на Белгород в ночь на четверг, после обстрела выявлены разрушения в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах и одном частном жилом доме, повреждены 37 транспортных средств.
Женщина 1967 г.р. ранена в Донецке в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника.
В Запорожской области украинцы атаковали дронами мирных жителей, пытавшихся перейти на российскую сторону фронта, несколько человек погибли.
Украинские беспилотники упали на территории нефтебазы под Анапой, в результате начался пожар, который повредил несколько резервуаров.
Беспилотник атаковал объекты ООО "Газпром нефтехим Салават", произошло задымление в районе одной из установок предприятия "Газпром нефтехим Салават", повреждено строение насосной станции на территории предприятия.

 


 

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