68% родителей мальчиков-подростков хотели бы, чтоб их дети служили в армии

Основные положительные изменения: перевооружение (так считают 28% родителей мальчиков подростков), рост денежного довольствия (12%), улучшение взаимоотношений (16%).

Две трети (68%) опрошенных родителей мальчиков-подростков говорят, что скорее хотели бы, чтобы их сыновья служили в российской армии, чем не хотели. Среди тех, кто служил, и/или военнослужащих эта доля ещё выше -- 80%. Обратного мнения придерживаются 27% опрошенных.





Родители мальчиков-подростков, которые хотели бы, чтобы их сыновья пошли в армию, в службе чаще видят «школу жизни» (56%) и долг родине (32%). Действующие военнослужащие и/или россияне, прошедшие срочную службу в течение последних пяти лет, видят в службе «школу жизни» (75%), долг родине (25%) и воспитание/дисциплину (19%).