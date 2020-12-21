 

68% родителей мальчиков-подростков хотели бы, чтоб их дети служили в армии

Согласно опросу ВЦИОМа, россияне в целом отмечают положительные изменения в российской армии -- 50% опрошенных считают, что положение дел в армии в какой-то степени улучшилось. Лишь 9% считают, что оно ухудшилось.
Основные положительные изменения: перевооружение (так считают 28% родителей мальчиков подростков), рост денежного довольствия (12%), улучшение взаимоотношений (16%). 

Две трети (68%) опрошенных родителей мальчиков-подростков говорят, что скорее хотели бы, чтобы их сыновья служили в российской армии, чем не хотели. Среди тех, кто служил, и/или военнослужащих эта доля ещё выше -- 80%. Обратного мнения придерживаются 27% опрошенных.


Родители мальчиков-подростков, которые хотели бы, чтобы их сыновья пошли в армию, в службе чаще видят «школу жизни» (56%) и долг родине (32%). Действующие военнослужащие и/или россияне, прошедшие срочную службу в течение последних пяти лет, видят в службе «школу жизни» (75%), долг родине (25%) и воспитание/дисциплину (19%).


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