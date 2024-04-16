 

«Народный фронт.Аналитика» оценила работу информационной системы «РЭО РАДАР»

Федеральная информационная система «РЭО РАДАР» – это еще одна система сбора обращений граждан о нарушениях в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. ГИС создана и введена в эксплуатацию в 2019 году, оператором является публично-правовая компания «Российский экологический оператор».

 

 

Система содержит информацию о нарушениях в сфере обращения с отходами, а именно:

• Стихийные и несанкционированные свалки;

• Нарушения при сборе мусора;

• Незаконный сброс отходов I класса опасности и опасных отходов;

• Противозаконная утилизация;

• Нарушение деятельности полигонов ТБО;

• Неприятный запах;

• Отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора;

• Другое – иные нарушения, не входящие в перечень

 

 

Пользователи могут направлять сообщения через портал, приложив фотографии, или обратиться на горячую линию платформы. Полученные сигналы проверяются, модерируются и направляются региональным операторам, обслуживающим соответствующую территорию. Всего на территории России выделено 284 зоны, которые обслуживают 182 региональных оператора.

В открытом доступе нет информации о количестве поступивших на платформу сигналов, как и о решении обозначенных пользователями проблем. Мы можем видеть статистику в обобщенном виде на официальном сайте ППК РЭО в новостной ленте, поэтому отследить эффективность работы информационной системе достаточно сложно.

 

Согласно информации ППК РЭО, в 2023 году на платформу поступило более 32 тыс. обращений граждан о нарушениях, которые оперативно были переданы региональным операторам или органам местной власти для рассмотрения и устранения. Более половины из жалоб (60%) были на нерегулярный вывоз мусора, 23% на захламленность и навалы на контейнерных площадках, 10% на несанкционированные свалки. Также обращения поступали по вопросам, связанным с платежами, графиком работы регоператоров, возгораниях на полигонах и т.п. Больше всего обращений поступило из регионов Центрального (11.5 тыс.), Приволжского (6,5 тыс.) и Сибирского (5.4 тыс.) федеральных округов.

Также, по данным ППК РЭО, в начале 2024 года возросло количество обращений с жалобами на работу регоператоров Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского края и Республики Калмыкия. Основная причина – несвоевременный вывоз отходов с контейнерных площадок. Позже ситуация стабилизировалась. При этом фиксируется полное отсутствие жалоб от жителей Магаданской области, Еврейской автономной области, Ненецкого и Чукотского автономных округов. Но данный фактор можно объяснить не только отсутствием проблем с мусором, но и объективными причинами: отсутствие свободного доступа к сети Интернет, низкая информированность граждан и частично удаленность территорий.

 

При оценке функционирования данной ГИС учитывается тот факт, что инструмент по функционалу дублирует уже созданную в 2013 году систему «Наша природа» , о которой уже писали ранее. Еще в 2020 году Счётная палата Российской Федерации по итогам своего анализа пришла к выводу о неэффективности расходования бюджетных средств на разработку ФГИС «Наша природа» и нецелесообразности дальнейшей разработки и эксплуатации системы, а прием и обработку обращений предлагалось осуществлять посредством портала Госуслуг.


Материал подготовлен экспертом «Народный фронт.Аналитика» Ольгой Поздняковой.

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