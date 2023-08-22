Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ

Если сумма за содержания жилья в платежке кажется завышенной, необходимо посмотреть список работ, выполняемых управляющей компанией, и попытаться снизить данные расходы. Сделать это можно, пригласив собственников квартир на общее собрание многоквартирного дома и попросив у представителя УК обоснование требуемой за содержание жилья суммы. Вместе с собственниками на собрании понадобится изучить перечень запланированных работ управляющей компании, обсудить их необходимость. Затем можно отказаться от части услуг — например, вывоза мусора, сезонных работ — и потребовать перерасчёта платежей. Однако собственникам придется заниматься услугами, от которых они отказались, самостоятельно.

УК не должна вписывать в платёжку отдельными пунктами сезонные работы (очистку крыши от снега, побелку деревьев, очистку водостоков) или другие услуги, входящие в стандартный перечень работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома: это является нарушением договора и таким образом управляющая компания собирает деньги с жильцов за одну и ту же работу дважды. При обнаружении такого нарушения нужно составить коллективную жалобу собственников и подать её в УК для получения перерасчёта. При игнорировании жалобы следует обратиться в Роспотребнадзор, а потом, при необходимости, и в суд. На протяжении всего периода разбирательств необходимо оплачивать содержание жилья, и лишь после вынесения постановления суда в пользу собственников, все оплаченные платежи будут учтены.

за вывоз мусора можно заплатить меньше, если жильцы надолго уезжали в отпуск или на дачу. Для этого необходимо подать заявление на перерасчёт платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. «Перерасчет возможен, если вас не было дома более пяти рабочих дней, но не более шести месяцев. Соответствующее заявление нужно подать в управляющую компанию не позднее чем через 30 дней после возвращения. Вам могут понадобиться документы, подтверждающие ваше отсутствие, например, билет на самолет или туристическая путевка», -- пояснил юрист Константин Крохин. Также







