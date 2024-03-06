 

Эксперт Народного фронта оценила работу ФГИС “ЗЕРНО”

Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС ЗЕРНО) – это информационная система, предназначенная для обеспечения прослеживаемости партий зерна и продуктов его переработки, а также для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации, связанной с производством, перевозкой, реализацией, хранением, обработкой, переработкой и утилизацией зерна и продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынках и при закупках зерна в интервенционный госфонд.

Введение в эксплуатацию ФГИС ЗЕРНО осуществлялось в 4 этапа с 01.07.2022 до 01.03.2023 в соответствии с Постановлением Правительства. С 01.09.2022 обязательная регистрация в системе и внесение сведений о зерне для сельхозтоваропроизводителей и прочих участников рынка, а с 01.03.2023 – обязательное внесение данных о продуктах переработки зерна.

ФГИС ЗЕРНО содержит информацию, которую вносят в нее участники зернового комплекса – Минсельхоз России, Россельхознадзор и подведомственные ему организации, Росаккредитация, Росстат, ФТС России, Росрезерв, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, товаропроизводители и другие участники рынка (трейдеры, экспортеры, импортеры, элеваторы, перевозчики, агент по проведению зерновых интервенций), в части своей компетенции в соответствующие разделы федеральной системы, а именно.

Информационная система содержит сведения о месте выращивания, культурах, урожае, партии зерна или продуктов его переработки для формирования СДИЗ, информацию, содержащуюся в «реестре элеваторов», данные о результатах государственного мониторинга зерна, о ввозимых на территорию РФ и вывозимых с территории РФ партиях зерна и продуктов его переработки, о принятии решения о запрете ввоза такой продукции на территорию РФ, о декларациях о соответствии зерна и продуктов его переработки требованиям технических регламентов при выпуске в обращение, ввозе на территорию РФ и вывозе с территории РФ.

Полный перечень состава сведений, размещаемых в ФГИС ЗЕРНО, и компетенции по предоставлению информации приводится в пункте 5 Правил, утвержденных Постановлением № 1722. Также данным постановлением регулируется перечень информации, размещаемой в форме открытых данных.

ФГИС ЗЕРНО введена в эксплуатацию относительно недавно и на текущий момент нареканий по ее эксплуатации со стороны участников не выявлено, жалоб и обращений в НФ не поступало.

Необходимо отметить, что в разделах ФГИС ЗЕРНО на постоянной основе размещаются новости и аналитические данные (обзоры рынков, дайджесты, различные отчеты, материалы и т.д.) не только относящиеся к зерновому комплексу, но и по другим отраслям агропромышленного комплекса. В разделе «Регионы» можно посмотреть по каждому региону РФ интересующую информацию в сфере агропромышленного комплекса.

Для удобства пользователей и своевременного разрешения различных вопросов на сайте опубликованы профессиональные Telegram-сообщества для общения по работе во ФГИС «Зерно», где участники могут делиться между собой опытом. Однако некоторые чаты с ограниченным доступом, работать в которых могут только определенный круг лиц и включение в них осуществляется через подачу заявки на вступление в группу.

Еще одним из положительных моментов можно отметить интеграцию ФГИС ЗЕРНО и ЕФИС ЗСН (Единая Федеральная Информационная система о землях сельскохозяйственного назначения). Так согласно информации, размещенной на сайте, идентификация полей во ФГИС ЗЕРНО будет происходить через ЕФИС ЗСН.

Материал подготовлен экспертом «Народный фронт. Аналитика» Ольгой Поздняковой.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Эксперт Народного фронта оценила информационную систему в области охраны окружающей среды
» Только 5% вывезенного с Украины зерна досталось "самым бедным странам"
» Экспорт муки из РФ вырос в четыре раза
» Россия не будет ограничивать экспорт зерна
» Запад против ограничений на экспорт зерна
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Россию тестируют инфопробросами

Россию тестируют инфопробросами

Война архетипов

Война архетипов

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

Missile is the message

Missile is the message

О политическом статусе еды

О политическом статусе еды

Спасти рядового Диснея

Спасти рядового Диснея

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Эксперт Народного фронта оценила работу ФГИС “ЗЕРНО”

Лукашенко сообщил, что находится в поиске лидера, который сможет возглавить Белоруссию

  • 19:43
  • 225

Узбекистан и Британия оказались самыми несчастными из 71 страны

  • 19:04
  • 218

В Челябинске семерых мигрантов судят за убийство подростка, СК просит проверить мягкий приговор убийце участника СВО

  • 18:09
  • 252

Греф расхвалил искусственный интеллект; в ХМАО нейросеть займётся законотворчеством

  • 17:52
  • 228

Украинцы атакуют российские регионы, обесточена Каховка, в Белгородской области пожар на нефтебазе, в ДНР и ЛНР раненые

  • 17:15
  • 241
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru