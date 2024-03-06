Эксперт Народного фронта оценила работу ФГИС “ЗЕРНО”

Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС ЗЕРНО) – это информационная система, предназначенная для обеспечения прослеживаемости партий зерна и продуктов его переработки, а также для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации, связанной с производством, перевозкой, реализацией, хранением, обработкой, переработкой и утилизацией зерна и продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынках и при закупках зерна в интервенционный госфонд.





Введение в эксплуатацию ФГИС ЗЕРНО осуществлялось в 4 этапа с 01.07.2022 до 01.03.2023 в соответствии с Постановлением Правительства. С 01.09.2022 обязательная регистрация в системе и внесение сведений о зерне для сельхозтоваропроизводителей и прочих участников рынка, а с 01.03.2023 – обязательное внесение данных о продуктах переработки зерна.





ФГИС ЗЕРНО содержит информацию, которую вносят в нее участники зернового комплекса – Минсельхоз России, Россельхознадзор и подведомственные ему организации, Росаккредитация, Росстат, ФТС России, Росрезерв, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, товаропроизводители и другие участники рынка (трейдеры, экспортеры, импортеры, элеваторы, перевозчики, агент по проведению зерновых интервенций), в части своей компетенции в соответствующие разделы федеральной системы, а именно.





Информационная система содержит сведения о месте выращивания, культурах, урожае, партии зерна или продуктов его переработки для формирования СДИЗ, информацию, содержащуюся в «реестре элеваторов», данные о результатах государственного мониторинга зерна, о ввозимых на территорию РФ и вывозимых с территории РФ партиях зерна и продуктов его переработки, о принятии решения о запрете ввоза такой продукции на территорию РФ, о декларациях о соответствии зерна и продуктов его переработки требованиям технических регламентов при выпуске в обращение, ввозе на территорию РФ и вывозе с территории РФ.





Полный перечень состава сведений, размещаемых в ФГИС ЗЕРНО, и компетенции по предоставлению информации приводится в пункте 5 Правил, утвержденных Постановлением № 1722. Также данным постановлением регулируется перечень информации, размещаемой в форме открытых данных.





ФГИС ЗЕРНО введена в эксплуатацию относительно недавно и на текущий момент нареканий по ее эксплуатации со стороны участников не выявлено, жалоб и обращений в НФ не поступало.





Необходимо отметить, что в разделах ФГИС ЗЕРНО на постоянной основе размещаются новости и аналитические данные (обзоры рынков, дайджесты, различные отчеты, материалы и т.д.) не только относящиеся к зерновому комплексу, но и по другим отраслям агропромышленного комплекса. В разделе «Регионы» можно посмотреть по каждому региону РФ интересующую информацию в сфере агропромышленного комплекса.





Для удобства пользователей и своевременного разрешения различных вопросов на сайте опубликованы профессиональные Telegram-сообщества для общения по работе во ФГИС «Зерно», где участники могут делиться между собой опытом. Однако некоторые чаты с ограниченным доступом, работать в которых могут только определенный круг лиц и включение в них осуществляется через подачу заявки на вступление в группу.





Еще одним из положительных моментов можно отметить интеграцию ФГИС ЗЕРНО и ЕФИС ЗСН (Единая Федеральная Информационная система о землях сельскохозяйственного назначения). Так согласно информации, размещенной на сайте, идентификация полей во ФГИС ЗЕРНО будет происходить через ЕФИС ЗСН.





Материал подготовлен экспертом «Народный фронт. Аналитика» Ольгой Поздняковой.







