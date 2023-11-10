 

Эксперты оценили работу ЛесЕГАИС

Эксперты «Народный фронт.Аналитика» подвели итоги мониторинга функционирования Единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) https://lesegais.ru/.


Эта информационная система разработана и используется для учета и контроля древесины, информации о сделках с ней (экспорт, импорт, внутренние продажи), производства, анализа информации и контроля за её достоверностью. То есть, система помогает сделать лесопромышленную отрасль гораздо более прозрачной.

 

Общая стоимость найденных контрактов по созданию и поддержанию работы ЛесЕГАИС составляет около 1,5 миллиарда рублей. ЛесЕГАИС содержит информацию, которую вносят в нее в пределах своей компетенции государственные органы, лица, использующие леса или осуществляющие мероприятия по сохранению лесов, собственники древесины и покупатели древесины. Также информацию в систему вносят лица, владеющие складами древесины и объектами лесоперерабатывающей промышленности. С начала 2022 года любая промышленная транспортировка древесины и продукции ее переработки допускается только после формирования соответствующего сопроводительного документа в данной системе. В 2022 году запущено мобильное приложение, которое работает в том числе в офлайн-режиме, что важно для работы вне зон покрытия мобильной связи.

 

В целом представители отрасли в экспертных опросах отмечают удобство использования и значительный рост прозрачности работы лесной промышленности после введения ГИС.

 

Поскольку от работы системы зависит целая отрасль, становится критически важным качество ее функционирования. В ходе длительного наблюдения была выявлена серия нечастых, но критических сбоев, существенно осложнявших работу пользователей системы. Так, в марте и апреле этого года технической поддержкой Рослесхоза официально подтверждены сбои, из-за которых было невозможно осуществить продажу и транспортировку древесины. В конце августа – начале сентября пользователи жаловались на невозможность регистрации сделки и внесения данных в документы. В октябре 2023 года также были зафиксированы сбои в работе: на официальном сайте Рослесхоза была опубликована информация о недоступности системы в связи с проведением регламентных технических работ на 4,5 часа, однако, по мнению ряда опрошенных участников рынка, система была недоступна два полных дня.


Помимо этого, пользователи системы ЛесЕГАИС отмечают следующие проблемы:

• сложность в работе с мобильным приложением в отдаленных районах без устойчивой мобильной связи;

• риск получить штрафные санкции из-за несвоевременной синхронизации документов, оформленных оффлайн, с системой

• отсутствие уведомлений, подтверждающих внесение в систему отчетов и документов.

 

Материал подготовлен экспертом «Народный фронт. Аналитика» Ольгой Поздняковой.

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