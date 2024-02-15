Эксперт Народного фронта оценила информационную систему в области охраны окружающей среды

Материал подготовлен экспертом «Народный фронт. Аналитика» Ольгой Поздняковой.

Федеральная государственная информационная система общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования[1]

Федеральная государственная информационная система общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования (ФГИС «Наша природа») – информационная система, обеспечивающая: сбор и обработку обращений граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, содержащих сведения, указывающие на наличие нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования; получения от уполномоченных органов результатов рассмотрения обращений через веб-портал и мобильное приложение; обработку и предоставление сведений информационно-аналитического характера и статистических сведений в области охраны окружающей среды и природопользования.

ФГИС «Наша природа»создана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот 08.09.2017 № 1082 «О федеральной государственной информационной системе общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования» и в 2017 году должна была быть введена в эксплуатацию. Согласно паспорту национального проекта «Экология» система введена в эксплуатацию с 29.03.2019[2]. При этом необходимо отметить, что первые обращения о нарушениях природоохранного законодательства Российской Федерации в данной системе датированы 2017 годом.

Общая стоимость найденных контрактов: 119 945 000,00 рублей. Основной разработчик - НИУ «Высшая школа экономики».

Правообладателем информации, содержащейся в ФГИС «Наша природа» является Российская Федерация от имени которой выступает Минприроды России, в том числе в качестве ее оператора (Оператор). Минприроды России вправе передавать функции оператора ФГИС «Наша природа»юридическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В структуру ФГИС «Наша природа» входит несколько подсистем:доступа пользователей;обработки информационных сообщений;хранения данных; администрирования;информационного взаимодействия. В состав подсистемвходят электронные сервисы, определяемые Оператором ФГИС «Наша природа».

ФГИС «Наша природа»содержит информацию о нарушениях природоохранного законодательства и ответы по их рассмотрению, направляемые в адрес заявителя, которую вносят в нее участники в сфере охраны окружающей среды и природопользования – Минприроды России, Росприроднадзор, ФОИВ, юридические и физические лица, в части своей компетенции в соответствующие разделы федеральной системы, а именно:

· о несанкционированных – размещениях отходов, добычи водных биоресурсов, застройках ООПТ и водоохранных зон, вырубках леса, добычах полезных ископаемых;

· о загрязнении – земель, водных объектов, атмосферного воздуха;

· о незаконной охоте;

· об ограничении доступа к водным объектам.

Доступ пользователей к информационным ресурсам ФГИС «Наша природа» обеспечивается посредством использования единой системы идентификации и аутентификации.

В 2020 году Счётная палата пришла к выводу о неэффективности расходования бюджетных средств на разработку ФГИС «Наша природа» и нецелесообразности дальнейшей разработки и эксплуатации системы, а прием и обработку обращений необходимо осуществлять посредством портала Госуслуг[3].

Один из примеров неэффективности работы ФГИС «Наша природа» - на главной странице сайте указано, чтос 2019 года на середину февраля 2024 г.поступило 747сообщений (678– о случаях несанкционированного размещения отходов и 69– о случаях загрязнения атмосферного воздуха), из них решено только 407[4].

В системе последнее обращение зарегистрировано под номером 1672, порядок нумерации их нарушен - после указанного номера обращения следующее размещено под номером 1670. Аналогичная ситуация по отношению обращений после номера1657 размещено обращение под номером 1652, а после него под номером 1656. Таким образом, не понятно, как ведется фиксация и опубликование поступающих обращений, и какие критерии применяются к их регистрации.

По состоянию на 13.02.2024 с 2017 года ряд обращений о несанкционированных свалках, о несвоевременном вывозе твердых коммунальных отходов по-прежнему находятся в стадиях:

«запланировано» - 63 обращений (Ленинградская, Волгоградская и Иркутская области), из них 46% обращений относительно Волгоградской области;

«в работе» - 24 обращения (Ленинградская, Волгоградская, Иркутская области, Республики Бурятия и Саха (Якутия), из них 45,8% обращений относительно Волгоградской области.

Принимая во внимание, что с даты опубликования указанных обращений прошло от 6 до 4 лет можно сделать вывод о неэффективности работы ФГИС «Наша природа» и о ненадлежащем выполнении своих обязанностей уполномоченными органами власти, так как данные сведения не актуальные.

Пример: сообщение № 324находится с 08.08.2018 в стадии «в работе» и содержит информациюнесанкционированном размещении отходов по адресу:

г. Волгоград, Россия, улица 51-й Гвардейской Дивизии, 27А (Жилгородококоло 101 школы (18 поликлиники). Географические координаты: 48° 46' 7.60'' с.ш., 44° 29' 6.44'' в.д. (48.768779° с.ш., 44.485123° в.д.). Данное обращение находится с 08.08.2018 года в стадии «в работе». Последние обновление данного обращения 29.08.2018 года. Однако в настоящее время несанкционированные свалки по указанному адресу отсутствуют.

Следует отметить также, что Народным фронтом с 2017 по 2019 год параллельно с ФГИС «Наша природа» был запущен проект по сбору обращений о нарушениях природоохранного характера – Интерактивная карта свалок «Генеральная уборка».

С января 2017 года по сентябрь 2019 года поступило 27670 обращений от граждан, из которых 14184 были рассмотрены и решены, что составляет 51,2% от всех отмеченных на карте.

В рамках проекта НФ «Генеральная уборка/интерактивная карта свалок» только за 5 месяцев 2019 года проведено 154 рейда, в которых приняли участие 1011 активистов.