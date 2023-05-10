 

Кому выгодно затяжное противостояние: Западу или России?

 

Необходимо признать, что напряжение между мировыми тектоническими политико-экономическими плитами сосредоточилось в зоне пересечения России и Украины. Как видно, этими мировыми тектоническими плитами является Западный мир, пропитанный лавой туфтой доллара и негативным НАТО и Восточный мир, пропитанный реальными позитивными природными ресурсами для, выживания планеты.

 

В начале это тектоническое мировое напряжение было не явлено. В начале это напряжение росло, но не понималось то, что это тектоническое напряжение мира. После событий 2022 года и поведения Запада, явно прорисовались контуры этого тектонического напряжения. Теперь в мире происходит трансформация мироустройства, которое ранее было заточено под Гегемон.

 

Затем это тектоническое напряжение проявилось в виде небольших локальных "землетрясений", которые стабилизировались и даже пошли на спад, так был исчерпан потенциал с обеих сторон границы тектонических плит.

 

В настоящее время, идёт мощный процесс аккумуляции энергии с обеих сторон противоборствующих тектонических плит.

Западная тектоническая плита подпитывается Западом (странами НАТО). Восточная плита (Китаем).

Вероятнее всего, этап аккумуляции энергией с обеих сторон будет продолжительным. И очень важно понять какой из сторон этот этап аккумуляции энергии полезен. По-видимому, этот этап будет полезен для той стороны, которая имеет большую динамику роста аккумуляции.

 

Именно этап аккумуляция является причиной того, что сейчас имеет место уже длительная пауза в динамике конфликта и наблюдается взаимная пассивность. Эта взаимная пассивность может быть продолжена ещё долго. Поэтому о контрнаступлении какой либо стороны говорить еще рано.

 

Таким образом, всё будет зависеть от того:

1. Какая из сторон имеет более значительную динамику аккумуляции?

2. Стороне, которая не имеет значительной динамики аккумуляции , не выгодно тянуть со временем.

Сейчас информация, состоящая из вышеприведённых двух пунктов самая актуальная.

 

Самое главное определить у кого из стран Европы и мира имеет место мощный мотив к таким затратам? Кто имеет большие прибыли от таких затрат? Кто выживает и сохраняет свою стабильность от этих затрат?

 

Ответ очевиден. Всё положительные и полезные мотивы этих военных затрат сосредоточены на Гегемоне, на США. Весь этот поход на эскалацию затрат на вооружение, был инициирован Гегемоном. Именно Гегемон - первичный источник тлетворной военной экспансии и эскалации во всём мире. Именно, благодаря этому у Гегемона имеет место стабильность, в которую инвестируются различные международные экономические субъекты. Гегемон купил себе это положение, сам обозначил своё положение в мире и укрепляет его с помощью этих затрат. Сейчас динамика этих затрат возросла, хотя эта динамика и раньше была тревожной. Гегемон - источник и автор не только культуры катастрофы (см. Ж. Бодрийара, '"Америка"), но и военной катастрофы.

 

Вероятнее всего Гегемон не допустит никакие миротворческие тенденции и поэтом лишь усилит политику управляемого хаоса в Европе и России. Это означает, что самое ужасное между Украиной и Россией впереди. И автор этого ужасного Гегемон. Под его влиянием это ужасное будет расти. Но именно благодаря этому ужасу доллар устоит. Иного пути у Гегемона нет.

 

История НАТО - эта история противостояния и развития этого блока против СССР. Поэтому я долго смеялся, когда Россия просилась в НАТО. Это юмор. По определению нельзя проситься в нечто, что заточено против тебя.Развитие и противостояние шло динамично и выродилось в то, что сейчас происходит.Для НАТО Украина лишь триггер для начала управляемого хаоса в Европе.НАТО стало мощным инструментом влияния и манипуляции международными субъектами.Кроме того, НАТО стало мощным инструментом формирования доверия к лидирующей американской мировой валюте. Посмотрите на динамику гонки вооружения, которая стала постепенно развиваться после второй мировой войны. Анализ показывает, что там прорисовывается американская инициатива и инициация.

 

Англосаксы изначально знали, что делают с миром. Вкачестве оружия в конечном итоге приведет к отказу от него вдругих странах. Такое мнение высказал американский миллиардер Илон Маск, комментируя сообщение пользователя «Твиттера» о том, что сейчас дедолларизация мировой экономики идет в10 раз быстрее, чем в предыдущие 20 лет.

 

«Если вы вепонизируете валюту достаточное число раз, другие страны откажутся от ее использования»,— сказал Маск. Гегемон не допустит эту тенденцию и усилит политику управляемого хаоса в Европе и России. Это означает, что самое ужасное между Украиной и Россией впереди. И автор этого ужасного Гегемон. Под его влиянием это ужасное будет расти. Но именно благодаря этому ужасу доллар устоит. Иного пути у Гегемона нет. Это проект Гегемона. И Маск это знает. Поэтому это игры, а не прогрессивный взгляд Маска. Опять Маск блефует.

 

Взрыв космического корабля Starship произошел по команде сотрудников SpaceX. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Представители SpaceX пояснили, что сами дали команду на взрыв из-за неполадок с несколькими силовыми установками корабля. Также в компании добавили, что стартовая площадка в Бока-Чико было заранее освобождена.

У Маска реальные разработки и успехи сильно перемешаны с понтами, играми, ставками, пентагоновскими маскировками ... В этом его суть! Такова эпоха. Мир играет в кость, согласно лауреату нобелевской премии Илье Пригожину. Маск - это часто шоу с дорогими декорациями и ракетными фейерверками ...

 

Настало время, когда с Гегемоном договариваться уже практически невозможно. Кризис политики двух стандартов и невыполнение финансовых обязательств Гегемоном катастрофически усиливается. Либо все разрешится усилением уровня управляемого хаоса в Европе. Либо Гегемон примет сеанс шоковой терапии, которая свалится ему на голову внезапно.Конечно, Гегемон продолжит проект управляемого хаоса, информационной войны и игр. Маск лишь марионетка этих игр.

 

 



Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин

 

 


 

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