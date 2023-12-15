В РФ впервые лишили гражданства за уклонение от воинского учёта; прожившему в РФ 8 лет уроженцу Украины грозят депортацией

Полиция в Челябинске добилась решения суда о прекращении гражданства двух братьев 21 и 24 лет, приехавших в Россию из страны ближнего зарубежья и уклонившихся от воинской обязанности.

"Полицейскими было установлено, что при подаче заявления на приобретение гражданства РФ молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность. На этом основании Центральный районный суд Челябинска принял решение о прекращение в их отношении российского гражданства, а Челябинский областной суд, рассмотрев позже апелляционную жалобу, оставил решение суда первой инстанции без изменений".

Следственный комитет России считает необходимым лишать приобретённого гражданства РФ за совершение любого тяжкого или особо тяжкого преступления или приготовления к совершению таковых:

"Необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, а не только за отдельные виды преступлений, как это установлено в действующем законе "О гражданстве РФ".

В Петербурге и Ленинградской области полицейские провели проверки мест компактного проживания цыган, в результате чего больше полусотни человек были дактилоскопированы, почти двадцать привлечены к административной ответственности и тридцать пять получили повестки для постановки на воинский учёт.





Уроженцу Украины, который уже восемь лет живёт в России, женат на россиянке и имеет ребёнка, пригрозили депортацией из РФ. Его жена рассказала, что её муж приехал с Украины по рабочим документам и до сих пор не может получить гражданство.

«Уже было два отказа при оформлении вида на жительство, нас предупредили, что при отказе в третий раз, его могут депортировать из страны. Мы переживаем, так как боимся за его жизнь в случае депортации».

Женщина добавила, что в оформлении документов её супругу отказывают из-за давнего штрафа ГИБДД, который, как она утверждает, погашен.