В РФ впервые лишили гражданства за уклонение от воинского учёта; прожившему в РФ 8 лет уроженцу Украины грозят депортацией

Полиция в Челябинске добилась решения суда о прекращении гражданства двух братьев 21 и 24 лет, приехавших в Россию из страны ближнего зарубежья и уклонившихся от воинской обязанности.
Следственный комитет России считает необходимым лишать приобретённого гражданства РФ за совершение любого тяжкого или особо тяжкого преступления или приготовления к совершению таковых:
В Петербурге и Ленинградской области полицейские провели проверки мест компактного проживания цыган, в результате чего больше полусотни человек были дактилоскопированы, почти двадцать привлечены к административной ответственности и тридцать пять получили повестки для постановки на воинский учёт.
Уроженцу Украины, который уже восемь лет живёт в России, женат на россиянке и имеет ребёнка, пригрозили депортацией из РФ. Его жена рассказала, что её муж приехал с Украины по рабочим документам и до сих пор не может получить гражданство.
Женщина добавила, что в оформлении документов её супругу отказывают из-за давнего штрафа ГИБДД, который, как она утверждает, погашен.