 

В Москве впервые вынесено решение о лишении гражданства за преступление, в Челябинске и Петербурге задержаны управленцы МВД

 

Московские полицейские впервые вынесли решение о прекращении российского гражданства двух приезжих, которые получили паспорта граждан РФ на законных основаниях, но затем были осуждены за преступление в сфере оборота наркотиков.

26 октября вступил в силу Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" № 138-ФЗ от 28.04.2023, который вводит институт прекращения гражданства РФ. Одним из оснований служит совершение преступлений, указанных в статье 24 этого закона.

Действующие российские паспорта у осужденных изъяли. 

Ленинский районный суд Челябинска арестовал сотрудницу управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по региону Светлану Винк за организацию канала незаконной миграции. Женщина пробудет под стражей два месяца. Канал незаконной миграции функционировал долгое время под прикрытием государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. 

В Петербурге сотрудники собственной безопасности задержали бывшего начальника Управления МВД по вопросам миграции Петербурга по делу о легализации 100 тысяч мигрантов. Члены преступного сообщества изготавливали поддельные документы о постановке иностранцев на миграционный учёт. Принимающей стороной в фальшивых документах указывались петербургские организации, якобы оказывающие услуги по временному размещению мигрантов. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело.

Также восемь подозреваемых в организации незаконной миграции задержаны в Свердловской области.

 

В Петербурге 27-летний гражданин Узбекистана изнасиловал 45-летнюю женщину. 

В Москве 37-летний уроженец Таджикистана подозревается в изнасиловании пятнадцатилетней школьницы.


 

 



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