 

В Пензе мигрант совратил школьницу, в Москве пытался изнасиловать женщину

 

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Таджикистана, совершившего развратные сексуальные действия в отношении ученицы девятого класса. После задержания мигранта на него завели уголовное дело, но на время расследования отпустили под обязательство о явке.

 

В Москве восемнадцатилетний выходец из Средней Азии пытался изнасиловать ранее незнакомую 35-летнюю женщину. Женщина оказала активное сопротивление, мигрант скрылся, но был задержан. Выяснилось, что он находится в РФ с нарушением миграционного законодательства, и в ходе обыска месту его жительства пойманы ещё трое гастарбайтеров, находившихся на территории РФ незаконно.

 

За последние дни в Москве отмечено несколько случаев публичной мастурбации мигрантов.

 


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