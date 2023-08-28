Массовая драка рабочих "Вайлдбериз", в Думу внесён законопроект о прекращении гражданства РФ за уклонение от службы

В Электростали следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после массовой драки сотрудников "Вайлдбериз". Утром 27 августа у железнодорожной станции Фрязево произошла драка, в которой участвовали сорок работников склада, у некоторых из них были ножи. В результате 21-летнего гражданина России и 22-летнего гражданина Киргизии госпитализировали с ранением ягодицы и руки.