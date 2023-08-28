Массовая драка рабочих "Вайлдбериз", в Думу внесён законопроект о прекращении гражданства РФ за уклонение от службы

В Электростали следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после массовой драки сотрудников "Вайлдбериз". Утром 27 августа у железнодорожной станции Фрязево произошла драка, в которой участвовали сорок работников склада, у некоторых из них были ножи. В результате 21-летнего гражданина России и 22-летнего гражданина Киргизии госпитализировали с ранением ягодицы и руки.
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев внёс в парламент законопроект, по которому уклонение лица, принятого в гражданство РФ, от исполнения воинской обязанности, мобилизации или нарушение сроков постановки на воинский учёт предлагается считать основанием для прекращения гражданства. В пояснительной записке депутат указал
, что уроженцы иностранных государств, получившие российское гражданство, зачастую уклоняются от постановки на воинский учёт, не заботясь о том, что гражданство РФ дает не только права, но и соответствующие обязанности.
По данным
ТГ-канала "Многонационал", в Томской области жители села Десятова записали обращение с требованием защитить их от "приезжих варваров", которые уничтожают кедровые леса. "Из рассказа сельчан можно сделать вывод, что у браконьеров есть связи в местной полиции, т.к. они фактически не реагируют на преступную деятельность этнической ОПГ. То, что там именно этническая ОПГ у местных жителей нет ни каких сомнений".