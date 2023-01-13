Россияне смотрят в будущее с осторожным оптимизмом

По данным исследований "Левада-центра" (признан в РФ иностранным агентом), российские граждане демонстрируют осторожный оптимизм в своих ожиданиях от будущего. Например, 51% граждан отказываются планировать своё будущее даже на ближайшие годы, так как не знают, что с ними будет в ближайшие месяцы -- однако по сравнению с тем, что было год назад (в декабре 2021), отмечается восходящая тенденция, т.е. число тех, кто смотрит в своё будущее спокойно и с уверенностью, увеличивается (52%), а с беспокойством и опасениями -- уменьшается (44%). Практически поровну
распределилось число тех, кто смотрит на будущее России спокойно и с уверенностью (49%) и с беспокойством и опасениями (48%).
Число россиян, боящихся мировой войны, за последние два года даже несколько уменьшилось
: с 62% в марте 2021 года до 54% в декабре 2022 года.
Несколько выросло
число тех россиян, кто ощущает свою личную ответственность за страну: с 29% в сентябре 2019 до 37% в декабре 2022 года. Интересно, что вплоть до 2017 года число россиян, осознающих свою личную ответственность за страну, колебалось в пределах 6-11%.