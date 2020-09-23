 

73% россиян хотели бы ограничить приток мигрантов

Согласно опросу Левада-центра, число россиян, желающих ограничить приток мигрантов в Россию, неуклонно растёт. В июле 2017 года оно составляло 58%, сейчас -- уже 73%. Более чем наполовину, с 30% до 14%, уменьшилось число людей, отвечавших на вопрос о притоке мигрантов "мне всё равно".
 
Устойчиво растёт и число желающих не пускать в Россию цыган -- за десять лет оно увеличилось с 35% до 44%.
 
К евреям россияне относятся спокойно, готовы видеть их и в числе друзей, и в числе членов семьи (эти цифры за последнее десятилетие заметно выросли).
 
Число людей, в той или иной степени поддерживающих лозунг "Россия для русских", продолжает колебаться на уровне 50%. 
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APN.ru