Число россиян, считающих США, Евросоюз и Украину недружественными, увеличилось

По данным опроса Левада-центра (внесён в список НКО, выполняющих функции иностранного агента), за последние два месяца заметно выросло число россиян, которые плохо относятся к США (с 42% до 54%), Евросоюзу (с 37% до 45%) и Украине (с 35% до 55%).

Неоднозначно отношение россиян к Китаю: 38% считают его дружественной страной, однако, по данным опроса ВЦИОМа , Китай же занимает и третье место как главная внешнеполитическая угроза, опережая даже блок НАТО.

Главным другом россияне считают Белоруссию, и это мнение не меняется уже много лет, составляя сейчас 58%.



