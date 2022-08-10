Американские республиканцы и демократы думают друг о друге всё хуже

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), за последние годы сторонники двух главных американских партий значительно ухудшили своё мнение не только об идеологии партии-оппонента, но и о самих людях, поддерживающих партию-оппонента. Оказалось, что если в 2016-м году 52% республиканцев и 70% демократов считали друг друга догматичными, то теперь это 69% и 83% соответственно. Нечестными друг друга считали в 2016 году 42% демократов и 45% республиканцев, теперь это -- 64% и 72% соответственно. Аморальными считают республиканцев 63% демократов (шесть лет назад было -- 35%), и 72% республиканцев считают аморальными, наоборот, демократов (было 47%). Также практически равное число считают друг друга неумными (51-52%, было -- 32-33%). Вдобавок, стороны чаще стали считать друг друга ленивыми, однако здесь явно лидируют республиканцы: 62% республиканцев считают демократов ленивыми (было -- 46%), при том что только 26% демократов считают ленивыми республиканцев (было -- 18%).

Напротив: теперь и республиканцы (63%), и демократы (51%) стали лучшего мнения о себе самих.





Однако до 27% выросла доля американцев, которым не нравятся обе американские партии, и почти половина молодых американцев говорят, что они хотели бы, чтоб была возможность выбрать какую-то "третью партию".

https://www.pewresearch.org/politics/2022/08/09/as-partisan-hostility-grows-signs-of-frustration-with-the-two-party-system/



