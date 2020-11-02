 

Демократы и республиканцы озабочены масками очень по-разному

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), опрошенные американцы -- как республиканцы, так и демократы -- нередко считают ношение масок одной из проблем текущего времени, однако по очень разным причинам.
 
Демократы весьма озабочены тем, что другие люди не носят маски. Из всех опрошенных, кто вообще видит в неношении маски проблему, 76% составляют демократы.
 
Напротив, республиканцы видят проблему в самих масках -- в том, что они ненужные, неэффективные, принудительно навязанные. 92% опрошенных американцев, считающих так, -- республиканцы. 
 
В июне подобный опрос показал, что боятся заразить других ковидом 77% демократов и только 45% республиканцев; боятся сами заразиться ковидом 64% демократов и 35% республиканцев. 
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APN.ru