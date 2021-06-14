Демократы в США значительно больше поддерживают НАТО, чем республиканцы

Согласно опросу исследовательского центра Пью (Вашингтон), граждане стран-членов НАТО в основном продолжают поддерживать членство в альянсе, за исключением Греции: здесь членство в НАТО одобряют 38% граждан. Во Франции -- 51%, в Испании -- 55%, в Германии -- 59%, а в Италии -- все 72%.

Членство США в НАТО поддерживают 61% американцев, однако это сильно зависит от их партийных симпатий . 77% демократов являются сторонниками альянса, и только 44% республиканцев с ними согласны.