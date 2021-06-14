Демократы в США значительно больше поддерживают НАТО, чем республиканцы
- 14.06.2021, 16:45,
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Согласно опросу исследовательского центра Пью (Вашингтон), граждане стран-членов НАТО в основном продолжают поддерживать членство в альянсе, за исключением Греции: здесь членство в НАТО одобряют 38% граждан. Во Франции -- 51%, в Испании -- 55%, в Германии -- 59%, а в Италии -- все 72%.
Также республиканцы реже полагаются на название СМИ или источника информации, чем демократы, -- стараясь отличить правду от лжи, они чаще, чем демократы, доверяют своему внутреннему инстинкту
или конкретному человеку.