Больше половины россиян хотели бы переехать из квартир в частный дом

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Более половины (54%) россиян, живущих в многоквартирных домах, хотели бы переехать в индивидуальный дом, следует из данных опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ. При этом если в сегменте многоквартирных домов каждая вторая квартира сегодня покупается с ипотекой, то в секторе ИЖС таких покупок не больше 5%. Согласно опросу, две трети желающих переехать из квартиры в частный дом не могут себе этого позволить из-за недостатка денежных средств. Также 28% жителей крупных городов, которые хотят переехать в дом, говорят, что их останавливает неготовность тратить много времени на дорогу. https://tass.ru/obschestvo/15515733