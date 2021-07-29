Каждый четвёртый россиянин хотел бы переехать

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), каждый четвёртый гражданин России хотел бы переехать на другое место жительства. Чаще всего это Москва, Петербург или Краснодар, либо же Краснодарский край, Подмосковье и Ленобласть. 72% россиян переезжать не хотят.

Чаще других хотели бы переехать молодые люди (32-44%), жители городов от 500 до 950 тыс. (36%) и городов от 100 до 500 тыс. (33%).

Граждане России разделились поровну на тех, кто живёт на своём нынешнем месте с самого рождения, и тех, кто в определённый момент жизни туда переехал.

Причинами для желания поменять место жительства чаще всего становятся более высокий уровень жизни, работа или учёба, а также возможность быть ближе к родственникам и хороший климат.







