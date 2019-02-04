 

Более 40% российской молодежи готовы стать эмигрантами

О своем желании эмигрировать из России заявили более 40% опрошенных представителей российской молодежи. Об этом сообщает «Левада-центр» со ссылкой на данные своего соцопроса, проводившегося в январе 2019 года.

Как утверждают представители центра, 17% россиян так или иначе хотели бы переехать в другую страну на постоянное место жительства.

Среди граждан в возрасте 18-24 лет это число составляет более 40%. 18% молодых людей уверены, что точно хотели бы эмигрировать, еще 23% также склоняются к этому ответу. Не хочет эмигрировать 53% молодежи.

По мнению экспертов, основная проблема заключается не в том, что россияне массово хотят уехать, а в том, что страна теряет в первую очередь самых востребованных профессионалов в высокотехнологичных отраслях.

Среди желающих покинуть страну почти две трети - это "цифровые таланты", специалисты по искусственному интеллекту, скрам-мастера, дизайнеры пользовательского интерфейса и т.п.

Работать за рубежом хотят также 50% российских ученых, 52% топ-менеджеров, 54% IT-cпециалистов. К ним с удовольствием готовы присоединиться 49% работников инженерных специальностей и 46% врачей.

АПН следит за развитием событий.
 

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