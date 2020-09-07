 

82% россиян не хотят переезжать в другую страну

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 82% россиян не желали бы уехать из России насовсем. Чем старше российские граждане -- тем больше они не хотят уезжать. Уже в возрастной категории от 35 лет нежелающих уезжать 78%.
Число желающих покинуть страну выглядит внушительно лишь в возрастной категории 18-24 года: 38%.
 
Из 16% тех граждан, кто ответил, что, теоретически, мог бы уехать, лишь 11% действительно всерьёз готовятся к переезду (в 2017 году доля таких граждан составляла 17%).
 
В основном желающие переехать россияне исходят из того, что за границей более высок уровень жизни (материального благополучия). 
 

 

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