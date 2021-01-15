Две трети россиян живут в квартирах, а хотели бы жить в частных домах
- 15.01.2021, 19:39,
- Новости
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Согласно опросу
ВЦИОМа, чаще всего россияне живут в квартирах -- таких набралось 64%. В то же время довольны квартирой как местом жительства только 28% россиян, а 68% предпочли бы жить в индивидуальном доме.
При выборе места жительства наиболее важными факторами являются: социальная инфраструктура в пешей доступности (56%), транспортная доступность (51,5%), территориальная расположенность (40,7%), а также качество постройки дома (39,9%).