 

Две трети россиян живут в квартирах, а хотели бы жить в частных домах

Согласно опросу ВЦИОМа, чаще всего россияне живут в квартирах -- таких набралось 64%. В то же время довольны квартирой как местом жительства только 28% россиян, а 68% предпочли бы жить в индивидуальном доме.  
При выборе места жительства наиболее важными факторами являются: социальная инфраструктура в пешей доступности (56%), транспортная доступность (51,5%), территориальная расположенность (40,7%), а также качество постройки дома (39,9%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Лишь 3% россиян идут со своими трудностями к психологу или к священнику
» 64% россиян считают, что Россия сыграла решающую роль в урегулировании конфликта в Карабахе
» "Как я провёл лето": россияне в целом довольны летом-2020
» Россияне боятся ковида меньше, чем безграмотности своих детей
» Россияне считают Москву городом хороших возможностей и плохой экологии
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Владимир Пантин: В первой половине 2020-х конфликт России и Запада примет еще больший размах, нежели санкционные войны

Владимир Пантин: В первой половине 2020-х конфликт России и Запада примет еще больший размах, нежели санкционные войны

Всеноменклатурное собрание

Всеноменклатурное собрание

Мифы и реальности «Великого Турана»: есть ли угроза России?

Мифы и реальности «Великого Турана»: есть ли угроза России?

ПОДВОДЯ ИТОГИ-2020

ПОДВОДЯ ИТОГИ-2020

Упразднение общества

Упразднение общества

Национализм в эпоху глобализма

Национализм в эпоху глобализма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

"Мир уже не будет прежним". О чём говорили на Гайдаровском форуме

  • 21:30
  • 53

Проверка выяснила, что Всетатарский общественный центр возбуждает вражду против русских

  • 20:13
  • 126

18 января школы во всех регионах возобновят очную работу, ковид становится сезонной болезнью

  • 20:06
  • 135

"Камаз" выиграл марафон "Дакар" в восемнадцатый раз. Второе и третье места тоже за россиянами

  • 19:54
  • 129

Две трети россиян живут в квартирах, а хотели бы жить в частных домах

  • 19:39
  • 127

Учёные показали, что сдержать супер-умный искусственный интеллект будет невозможно

  • 23:08
  • 589
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru