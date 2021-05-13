Более 120 американских отставных генералов и адмиралов усомнились в здравом уме Байдена

Более ста двадцати бывших высокопоставленных американских военных подписали "Открытое письмо от отставных генералов и адмиралов", в котором поставили под сомнение законность американских президентских выборов и усомнились в том, что состояние ментального здоровья президента Байдена позволяет ему быть верховным главнокомандующим и руководить страной.

Военные призвали ФБР и Верховный Суд обратить внимание на произошедшие, по их мнению, подтасовки при выборах. Они пишут о том, что сегодня слово "расизм" используется для недопущения справедливых выборов и честного разбирательства в произошедшем. По их мнению, границы США сегодня опасно проницаемы для наркоторговли, терроризма, торговли людьми, а величайшую внешнюю угрозу, по их мнению, представляет Китай. Свобода слова, по их утверждению, в США подавляется и подвергается цензуре, что разрушительно для Конституции и основ республики.

Россия в письме не упоминается.