 

В Турции арестовали 10 адмиралов, предупредивших об опасности пересмотра Конвенции Монтрё

 

Власти Турции задержали десять бывших адмиралов после того, как 104 адмирала в отставке подписали письмо с предупреждением об опасности пересмотра конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы в связи со строительством канала "Стамбул".

Их письмо в Анкаре посчитали попыткой вмешаться в работу правительства. Столичная прокуратура пояснила, что адмиралов задержали, "чтобы предотвратить уничтожение улик и определить других подозреваемых, задействованных в инциденте". 

Конвенция Монтрё в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, но сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.

В мирное время конвенция даёт свободно проходить через проливы и военным кораблям любого класса, если они принадлежат черноморским государствам (для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Чёрном море).

Впервые идею строительства канала "Стамбул" Эрдоган упомянул в 2011 году. Тогда он заявлял, что судоходство в Босфоре может быть сокращено или прекращено вовсе (и это противоречит конвенции Монтрё). Завершить проект планируется к 2023 году.

 


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APN.ru